Aktuell Kriminalität

Attacke auf Polizisten in Tübingen: Warum der Täter nicht in Haft ist

Warum ist der tatverdächtige Gambier wieder auf freiem Fuß, nachdem er einen Polizisten angegriffen und lebensgefährlich verletzt hat? Das fragt sich auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Der wendet sich in einem Brief an Innenminister Thomas Strobl und Landesjustizministerin Marion Gentges, weil er »die Sicherheit der Bevölkerung in Tübingen« in Gefahr sieht. Was die Ministerien und die Staatsanwaltschaft zu Palmers Fragen und Forderungen sagen.