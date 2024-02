Der Tübinger Verein Marsch des Lebens veranstaltete am Wochenende zum neunten Mal eine Konferenz mit Teilnehmern aus 21 Ländern. Am Samstag gab es im TOS-Gemeindezentrum in der Tübinger Eisenbahnstraße einen Abend zu Ehren Israels. Zu den Ehrengästen gehörten der Historiker Alexej Heistver, der den Holocaust überlebte, und Arye Sharuz Shalocar, Sprecher der israelischen Armee.

Alexej Heistver (links), Überlebender des KZ Kaunas. Foto: Michael Sturm Alexej Heistver (links), Überlebender des KZ Kaunas. Foto: Michael Sturm

