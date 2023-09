Über 1.035 Leute sind mittlerweile gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Belsen in der von der Stadt vorgeschlagenen Dimension. OB Michael Bulander nahm die Petition von Miriam und Christian Seidel, Karl Wagner und Steffen Weinhardt entgegen. Foto: Jürgen Meyer Über 1.035 Leute sind mittlerweile gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Belsen in der von der Stadt vorgeschlagenen Dimension. OB Michael Bulander nahm die Petition von Miriam und Christian Seidel, Karl Wagner und Steffen Weinhardt entgegen. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.