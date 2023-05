Instagram, Mail, Push: So erhalten Sie News vom GEA auf allen digitalen Kanälen

REUTLINGEN. Die neuesten Ereignisse in der Politik, Kurioses, Reportagen oder Leutegeschichten: Der gedruckte GEA ist täglich gefüllt mit aktuellen Informationen aus Reutlingen, der Region Neckar-Alb, Deutschland und der Welt. Schneller gibt's keine Informationen über die wichtigsten lokalen, nationalen und internationalen Geschehnisse, oder? Klar: nämlich über das Internet. Und das geht nicht nur über die Webseite des Reutlinger General-Anzeigers. Die digitale Welt des GEA ist vielseitig und besteht neben Newsletter, Messenger und Social Media, aus so viel mehr. Hier ein kleiner Einblick.

Die Region in Bildern und Videos

Auf seinem Instagram-Account informiert der GEA in Stories über die wichtigsten Ereignisse des Tages. In Beiträgen und Reels zeigen wir die schönen Seiten von Reutlingen und der Region in Bildern und Videos. Außerdem erklären wir komplizierte Themen ganz einfach.

Die wichtigsten News aufs Smartphone

Täglich um 17 Uhr gibt‘s die klickstärksten Nachrichten des Tages auf Ihr Smartphone. Ob Notify, Whatsapp, Telegram, iMessage oder Facebook-Messenger - Sie entscheiden, wo Sie die News empfangen wollen. Der Service ist kostenlos, An- und Abmeldung sehr einfach.

Informiert bleiben und diskutieren

Die GEA-Facebookseite ist mit einer Auswahl aktueller Inhalte gefüllt. Mit Polizeimeldungen, Leute-Geschichten und Reportagen, halten wir Sie zwischen 7 und 19 Uhr stündlich auf dem Laufenden. Unter den Beiträgen darf gerne kontrastiv diskutiert werden.

Heute Abend lesen, was morgen in der Zeitung steht

Die digitale Version des Reutligner General-Anzeigers bietet Ihnen jeden Abend eine Auswahl an Artikeln. E-Paper-Abonnenten lesen schon abends um 20.30 Uhr das, was am nächsten Morgen in der Zeitung stehen wird.

Unsere fünf um fünf

Der GEA-Newsletter bringt Ihnen um 17 Uhr unsere fünf Premiuminhalte des Tages direkt in Ihr Mail-Postfach. Das Ganze kommt kostenlos, aber sicher nicht umsonst. Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine E-Mail-Adresse.

Exklusive Push-Nachrichten

Auf gea.de gibt es exklusive Nachrichten, die manchmal nicht in der Zeitung oder im E-Paper veröffentlicht werden. Zwei davon gibt‘s für alle E-Paper-Abonnenten täglich um 7 Uhr und 19 Uhr als Push-Benachrichtigung direkt auf das jeweilige mobile Endgerät.

Trauer, Jobs und Branchenbuch

Mit unseren Portalen bieten wir Hilfe in verschiedenen Lebenslagen. Regioalbjobs ist DAS Stellenportal für die Region Neckar-Alb. Im Branchenbuch finden Sie für jede Aufgabe einen Profi, vom Augenoptiker bis zum Rechtsanwalt. Im Trauerportal finden Sie Bestatter, Floristen, Anzeigen und mehr. (GEA)