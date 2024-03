Das sind die Gewinner des GEA-Kino-Quiz

REUTLINGEN. Wir freuen uns, die glücklichen Gewinnerinnen unseres GEA-Kino-Quiz bekannt zu geben! Nach sorgfältiger Auswertung stehen nun die strahlenden Gewinner fest.

Ben S. aus Pliezhausen

Lena G. aus Reutlingen

Lucca E. aus Trochtelfingen

Sebastian G. aus Pfullingen

Helen R. aus Reutlingen

Andrea L. aus Lichtenstein

Sabine O. aus Eningen

Friederike K. aus Reutlingen

Elena W. aus Lichtenstein

Simone S. aus Reutlingen

Sonja H. aus Mössingen

Lukas L. aus Reutlingen

Guillermo O. aus Reutlingen

Jens K. aus Wannweil

Nadine Z. aus Reutlingen

Philipp G. aus Reutlingen

Peter H. aus Pfullingen

Laura E. aus Eningen

Lukas L. aus Pfullingen

Sandra K. aus Pfullingen

Kerstin S. aus Bad Urach

Diese Gewinner haben nicht nur ihr Wissen und ihre Fähigkeiten über Filme und das Kino unter Beweis gestellt, sondern dürfen sich auch über Gutscheine für einen Film ihrer Wahl im Cineplex Reutlingen freuen.

Die Gewinner erhalten in den nächsten Tagen ihre Gutscheine per Post. Für diejenigen, die dieses Mal nicht gewonnen haben, keine Sorge! Es werden in Zukunft weitere aufregende Aktionen und Veranstaltungen geplant, bei denen Sie die Chance haben, Ihr Glück zu versuchen. Nochmals herzlichen Glückwunsch.(GEA)