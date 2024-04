Das sind die Gewinner des GEA Fußball Quiz

REUTLINGEN. Wir freuen uns, die glücklichen Gewinnerinnen unseres GEA Fußball Quiz bekannt zu geben! Nach sorgfältiger Auswertung stehen nun die strahlenden Gewinner fest.

Herzliche Glückwünsche gehen an:

Adrian-Jürgen D. aus Reutlingen

Alex K. aus Reutlingen

Andreas S. aus Reutlingen

Anna-Maria D. aus Reutlingen

Clemens B. aus Pfullingen

Elena M. aus Reutlingen

Fabian M. aus Reutlingen

Henri W. aus Reutlingen

Jaron T. aus Reutlingen

Jens M. aus Reutlingen

Julia M. aus Reutlingen

Kerstin M. aus Reutlingen

Lukas L. aus Reutlingen

Marc K. aus Reutlingen

Michael H. aus Reutlingen

Michael H. aus Reutlingen

Miguel S. aus Metzingen

Nadine B. aus Reutlingen

Nazlije M. aus Pfullingen

Richard S. aus Pfullingen

Stefan H. aus Reutlingen

Steffen B. aus Reutlingen

Thomas M. aus Reutlingen

Timo K.aus Eningen

Werner L. aus Reutlingen

Wolfgang E. aus Reutlingen

Diese Gewinner haben nicht nur ihr Wissen und ihre Fähigkeiten über Fußball unter Beweis gestellt, sondern dürfen sich auch Tickets für das Spiel SSV Reutlingen 05 gegen SG Sonnenhof Großaspach am 08. Mai freuen.

Die Gewinner erhalten in den nächsten Tagen ihre Tickets per Post. Für diejenigen, die dieses Mal nicht gewonnen haben, keine Sorge! Es werden in Zukunft weitere aufregende Aktionen und Veranstaltungen geplant, bei denen Sie die Chance haben, Ihr Glück zu versuchen. Nochmals herzlichen Glückwunsch. (GEA)