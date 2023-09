Im Panoramazug durch die Schweizer Bergwelt

Davos, die höchstgelegene Stadt Europas, ist das Ziel dieser Reise in die Schweiz. Doch zuerst geht die Fahrt im bequemen Reisebus in die älteste Stadt der Schweiz, nach Chur, Hauptstadt des Kantons Graubünden. Der Stadtspaziergang mit Guide führt durch verwinkelte Altstadtgassen vorbei an historischen Gebäuden bis hinauf zur Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt.

Am nächsten Tag ist es dann so weit: Im Bernina Express fährt die Gruppe von Tiefencastel über die italienische Grenze nach Tirano. Von den Gletschern zu den Palmen verläuft die spektakuläre Strecke der roten Schmalspurbahn. Im Panoramawagen genießen die GEA-Leserinnen und -Leser die abwechslungsreiche Aussicht. Mit dem Landwasserviadukt bei Filsur, Bernina- und Albulapass sowie dem Kreisviadukt von Brusio sind nur einige Höhepunkte der Fahrt genannt. Die Rückfahrt erfolgt per Bus über den Bernina- und Flüelapass. Wer hier oben im September mit Schnee gerechnet hat, wird enttäuscht, T-Shirt-Wetter ist angesagt.

Nicht weniger spektakulär ist die Fahrt mit dem Glacier Express, dem langsamsten Schnellzug der Welt, der die Rheinschlucht passiert und sich mit Zahnradantrieb auf den 2.033 Meter hohen Oberalppass hinaufzieht. Wegen der Sperrung des Gotthard-Tunnels wird die Rückfahrt mit dem Bus kurzfristig umgeplant und so kommt die Reutlinger Gruppe in den Genuss einer kleinen Schweiz-Rundfahrt.

Am letzten Tag steht eine Fahrt mit der Standseilbahn von Davos zur Schatzalp auf dem Programm. Das dort oben gelegene Hotel gilt als Vorlage für den Roman »Der Zauberberg« von Thomas Mann. Anziehungspunkt heute ist das Alpinum, ein botanischer Alpengarten mit circa 5.000 verschiedenen Pflanzenarten und -sorten aus allen Gebirgen der Welt, wie der Obergärtner bei der Führung den GEA-Leserinnen und -Lesern erläutert.

Danach heißt es Abschied nehmen von der Schweizer Bergwelt. Noch etwas Freizeit bei schönstem Sommerwetter in Bregenz am Bodensee, dann geht es zurück nach Reutlingen.