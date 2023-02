Aktuell Land

Zwischen Hoffen und Bangen: Weltcups drohen auszufallen

Fehlender Schnee und zu hohe Temperaturen gefährden den Weltcup der Skispringerinnen in Hinterzarten sowie den Weltcup der Nordischen Kombination in Schonach. »Die Durchführung ist derzeit fraglich«, sagte Pressesprecherin Anna Kornhaas der Deutschen Presse-Agentur über die geplante Austragung des Springens in Hinterzarten Ende Januar. »Um die Anlage beschneien zu können, werden mindestens minus fünf Grad Celsius benötigt und dies an mindestens drei Tagen, um genügend Schnee produzieren zu können.« Noch habe das Organisationskomitee die Hoffnung aber nicht aufgegeben, sagte Kornhaas. Die Entscheidung soll am Donnerstag gefällt werden.