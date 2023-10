Aktuell Land

Zwillinge sollen Türsteher und Polizisten attackiert haben

Zwei Brüder sollen in der Heidelberger Altstadt in der Nacht zum Sonntag einen Türsteher verletzt und mehrere Polizisten angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, sind die 22 Jahre alten Zwillinge zuvor aus einem Lokal verwiesen worden, nachdem sie miteinander in Streit geraten sein sollen. Als sie mehrere Blumenkübel beschädigten, verständigte der Türsteher die Polizei.