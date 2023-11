Aktuell Land

Zweite Tranche von TransnetBW-Teilverkauf an KfW

Der Bund steigt beim Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW ein. Die staatliche Förderbank KfW übernehme die zweite Tranche in Höhe von 24,95 Prozent, wie die Energie Baden-Württemberg am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Höhe des Kaufpreis wurde nicht genannt. Die staatliche Förderbank hatte ein Vorkaufsrecht.