Zweite Frau nach Unfall mit Straßenbahn gestorben

Nach einem tödlichen Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Ulm ist nun auch eine zweite Frau gestorben. Die 87-Jährige erlag am Freitag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Mehr als eine Woche zuvor war bereits eine 86-Jährige im Krankenhaus an den Unfallfolgen gestorben.