Zweite Bewohnerin nach Hausbrand in Lahr gestorben

Nach einem Hausbrand in Lahr (Ortenaukreis) am Ostersonntag ist die zweite Bewohnerin an ihren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Brandursache war demnach auch nach rund zwei Wochen noch ungeklärt. Die Ermittlungen dazu seien weiter im Gange, hieß es in der Mitteilung.