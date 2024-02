Aktuell Land

Zweigleisiger Ausbau der Gäubahn verzögert sich

Der zweigleisige Ausbau der Gäubahn zwischen Horb und Horb-Neckarhausen sowie für das neue elektronische Stellwerk in Horb gehen nicht so voran wie geplant. Die Strecke zwischen Stuttgart und Singen gehe zwar ab dem 28. März in den Betrieb, jedoch nur eingleisig, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch in Stuttgart mit.