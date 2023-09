Aktuell Land

Zwei Verweise, eine Unterbrechung: Waldhof unterliegt Ulm

Der SV Waldhof Mannheim hat die erste Heimniederlage der Saison kassiert, Aufsteiger SSV Ulm 1846 sich vorerst in der Spitzengruppe festgesetzt. Die Ulmer gewannen das hitzige Baden-Württemberg-Duell der 3. Fußball-Liga am Sonntag auswärts mit 2:0 (1:0). Mannheims Verteidiger Julian Riedel sah für ein grobes Foul schon in der 13. Minute die Rote Karte. Stürmer Lucas Röser (36.) brachte die Gäste in Überzahl in Führung.