Zwei Verletzte und sechsstelliger Schaden bei Hausbrand

Beim Brand eines Hauses in Karlsruhe mit rund 350.000 Euro Schaden sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Montagabend vermutlich bei Reinigungsarbeiten mit einer Flüssigkeit im Keller der Doppelhaushälfte ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr vom Montag breiteten sich die Flammen auf zwei weitere Etagen aus und starker Rauch drang aus dem Gebäude.