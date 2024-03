Aktuell Land

Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Brand

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) sind zwei Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Etwa 40 Menschen mussten am Freitagmorgen die Gemeinschaftsunterkunft und ein Nachbargebäude verlassen, wie die Polizei mitteilte.