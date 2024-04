Aktuell Land

Zwei Verletzte nach Wohnhausbrand im Kreis Sigmaringen

Zwei Menschen sind nach einem Wohnhausbrand in Stetten am kalten Markt (Landkreis Sigmaringen) ins Krankenhaus gekommen. Die Bewohner wurden wohl durch den Rauch leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Bei dem Brand am Dienstagnachmittag griff das Feuer auf das Dach des Gebäudes über. Ein Gebäudeteil sei ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, hieß es. Es entstand ein Schaden von rund 600.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kam, war auch am Mittwoch weiterhin unklar.