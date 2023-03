Zwei Verletzte nach Messerangriff in Freiburg

Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand.

Die Männer im Alter von 34 und 36 Jahren hatten am Mittwoch in ihrem Auto eine Straße passiert - der mutmaßliche Täter, der zu Fuß unterwegs war, habe Rot gehabt. Trotzdem ging der Mann über die Straße, so dass das Auto ausweichen musste. Dabei schlug der mutmaßliche Täter auf das Auto der Opfer ein.

Die Geschädigten hielten an und wollten laut eigener Aussage den Mann zur Rede stellen, als es zu dem Angriff mit dem Messer kam. Die beiden Opfer mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der mutmaßliche Täter konnte fliehen. Er soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein.

