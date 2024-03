Aktuell Land

Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß in Bönnigheim (Landkreis Ludwigsburg) sind zwei Frauen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 18 Jahre alte Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache am Samstag auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto einer 47 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Die 18-Jährige wurde durch den Aufprall schwer und die 47-Jährige leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf etwa 45 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.