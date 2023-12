Aktuell Land

Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Stuttgart

Bei einem Wohnhausbrand in Stuttgart sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Wäschetrockner in einem Kellerraum am Samstagnachmittag Feuer gefangen. Der Brand breitete sich daraufhin im gesamten Keller aus. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 59 und 91 Jahren erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge ist das Wohnhaus vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.