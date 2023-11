Aktuell Land

Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Sachsenheim

Bei einem Wohnhausbrand in Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Samstagnachmittag im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Die beiden 86-jährigen Bewohnern bemerkten den Brand rechtzeitig und konnten sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Ein 67 Jahre alter Nachbar versuchte, eine mittlerweile brennende Matratze aus dem Fenster zu werfen, wurde dabei aber verletzt und musste sich ebenfalls ins Freie retten.