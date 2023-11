Bitte aktivieren Sie Javascript

Rettungskräfte brachten die zwei Verletzten nach dem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Kliniken. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A6 in Richtung Heilbronn war für die Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg an der Jagst vollständig bis 19.45 Uhr gesperrt.

Mitteilung