Zwei Verdächtige sind nach Überfällen in Untersuchungshaft

Nach zwei Überfällen in Gemmingen und Heilbronn sind zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Den beiden wird vorgeworfen, im Dezember des vergangenen Jahres an einem Raub beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Damals war in Heilbronn ein 18-Jähriger geschlagen und mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden.