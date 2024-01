Aktuell Land

Zwei Verdächtige nach mutmaßlichem Raub in U-Haft

Ein 17- und ein 19-Jähriger sind nach einem mutmaßlichen bewaffneten Raub an einem Bahnsteig in Salach (Kreis Göppingen) in Untersuchungshaft genommen worden. Zusammen mit einem 16-Jährigen sollen sie bereits am Sonntag einen 19-Jährigen mit einem Revolver und einem Messer bedroht haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mit dem E-Scooter sowie den Kopfhörern des 19-Jährigen seien sie anschließend geflüchtet. Bei der anschließenden Fahndung entdeckten die Beamten den E-Scooter in einer Gaststätte. Die im Gastraum sitzenden drei Verdächtigen wurden daraufhin festgenommen. Waffen hatten sie den Angaben nach nicht dabei.