Zwei Tote bei Zusammenstoß von Transporter und Lkw auf B31

Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der B31 in der Nähe von Weißensberg im bayerischen Kreis Lindau (Bodensee) ums Leben gekommen. Ein 40-Jähriger war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Kleintransporter in den Gegenverkehr geraten und frontal in einen entgegenkommenden Sattelzug gekracht, wie die Polizei mitteilte. Sein 38-jähriger Beifahrer und er wurden dabei tödlich verletzt. Der 36-jährige Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.