Zwei Tote bei Kollision von Militärjets in Ostfrankreich

In Ostfrankreich sind zwei Militärjets mitten im Flug zusammengestoßen und zwei der Piloten ums Leben gekommen. Auf dem Rückflug von einem Einsatz in Deutschland seien die beiden Kampfflugzeuge vom Typ Rafale am Mittwoch bei Colombey-les-Belles in der Nähe der Großstadt Nancy kollidiert, teilte die Luftwaffe mit. Ein dritter Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können und sei schnell wohlbehalten gefunden worden.

Das Land trauere mit den Familien um die beiden Piloten, sagte Präsident Emmanuel Macron. Die Flugzeuge waren im ostfranzösischen Saint-Dizier stationiert. Zur Ursache des Unglücks gab es zunächst noch keine Angaben.