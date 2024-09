Zwei tödliche Verkehrsunfälle im Ostalbkreis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Ostalbkreis sind am Mittwoch bei Verkehrsunfällen zwei Menschen ums Leben gekommen: Auf der B29, Umgehung Aalen, starb ein 25 Jahre alter Autofahrer, als sein Wagen mit einem Lkw zusammenprallte, wie die Polizei mitteilte. In Bopfingen-Itzlingen überquerte ein 62-Jähriger mit seinem Fahrrad eine Straße und übersah dabei einen Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte.

Der Motorradfahrer sei auf der Landesstraße von Kerkingen in Richtung Dirgenheim unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich prallte der Radfahrer mit dem Motorrad zusammen, wie es hieß. Der 62-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte mit dem Kopf gegen den Bordstein. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Motorradfahrer stürzte ebenfalls und wurde leicht verletzt.

Der in Aalen ums Leben gekommene Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten, und dort mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw zusammengestoßen, wie es hieß. Dabei erlitt der 25-Jährige so schwere Verletzungen, dass er ebenfalls an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des entgegenkommenden Klein-Lkw wurde nicht verletzt.