Zwei späte Gegentore: Waldhof Mannheim verliert in Lübeck

Der SV Waldhof Mannheim hat den Wiederbeginn in der 3. Fußball-Liga verpatzt. Die Kurpfälzer unterlagen am Samstag beim ebenfalls abstiegsbedrohten VfB Lübeck vor 5630 Zuschauern mit 1:2 (0:0) und stecken damit weiter in Not. Die zunächst verdiente Führung der Mannheimer durch Marcel Seegert (52. Minute) konterte Robin Velasco mit einem späten Doppelpack (90.+1/90.+9).

Schiedsrichter Nico Fuchs unterbrach die Partie in der 69. Minute für mehr als zehn Minuten, nachdem einer seiner beiden Assistenten von einem aus dem Lübecker Fanblock geworfenen Schneeball am Kopf getroffen worden war.

Die Kurpfälzer, bei denen Neuzugang Terrence Boyd sein Debüt feierte, waren über weite Strecken des Spiels feldüberlegen, ohne dabei die ganz klaren Chancen zu erspielen. Die beste Möglichkeit in der ersten Hälfte hatte Boyd, der nach einer Hereingabe von Jonas Carls aus kurzer Entfernung an Lübecks Torhüter Philipp Klewin scheiterte. Nachdem Seegert einen abgeblockten Ball von Malte Karbstein aus 16 Metern zum 1:0 im Lübecker Tor untergebracht hatte, verpassten es die Waldhöfer in einer kurzen Drangphase nachzulegen. Das sollte sich rächen. Lübeck kam nach der Spielunterbrechung besser rein. Velasco drehte die Partie mit zwei Distanzschüssen, bei denen Torhüter Lucien Hawryluk jeweils chancenlos war.

