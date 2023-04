Aktuell Land

Zwei Senioren um mehr als eine Million Euro betrogen

Zwei Senioren aus Heilbronn und dem Landkreis Heilbronn sind Opfer von Betrugsanrufen geworden und wurden insgesamt um über eine Million Euro erleichtert. In einem Fall wurde ein 78-Jähriger aus Güglingen von einem vermeintlichen Staatsanwalt dazu gedrängt, Gold im hohen sechsstelligen Bereich zu kaufen und an unbekannte Abholer abzugeben, die nun per Zeugenaufruf gesucht werden. Die Anrufe fanden über einen mehrmonatigen Zeitraum statt. Es kam zu zwei Übergaben, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.