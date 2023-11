Aktuell Land

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß in Stuttgart

Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Stuttgart schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die betroffene Straße am Montagmorgen in beide Richtungen gesperrt, es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr.