Zwei Schwerverletzte nach Unfall: Fahrer betrunken

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Ludwigsburg sind vier Menschen verletzt worden, davon zwei schwer. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet ein 24 Jahre alter Fahrer am Donnerstagabend auf die Gegenfahrbahn und prallte fort frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Die 38 Jahre alte Fahrerin und ihr 33 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Der 24-jährige Unfallverursacher und sein 22 Jahre alter Beifahrer zogen sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Alle vier wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige soll einen Atemalkoholwert von mehr als einem Promille gehabt haben und musste daher eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. (dpa)