Zwei Schwerverletzte bei Kollision mit Abschleppwagen

Beim Zusammenprall eines Autos mit einem beladenen Abschleppwagen auf der Autobahn 5 in Höhe Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 63-Jähriger fuhr am Samstag mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf das Abschleppfahrzeug auf dem Standstreifen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und eine 26 Jahre alte Frau, die wegen ihres geladenen Pannenfahrzeugs im Schlepper saß, kamen demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste laut Polizei in Fahrtrichtung Basel während der Bergung zum Teil gesperrt werden.