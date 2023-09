Aktuell Land

Zwei Raubüberfälle in Karlsruhe: Vermutlich gleicher Täter

Nach zwei Raubüberfällen in Karlsruhe am Freitagnachmittag sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter. Dieser stehe im dringenden Verdacht, kurz hintereinander beide Taten verübt zu haben, teilte die Polizei mit. Beim ersten Überfall habe ein mit schwarzer Sturmhaube maskierter Mann in einer Tankstelle einen Angestellten mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Der Angestellte habe ihm einen kleinen zweistelligen Betrag aus der Kasse gegeben, woraufhin der Räuber die Tankstelle in Richtung Innenstadt verlassen habe.