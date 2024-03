Aktuell Land

Zwei Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Auffahrunfall in Stuttgart schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein Kind mit einem Tretroller am Samstagnachmittag auf die Straße. Ein 24 Jahre alter Autofahrer bremste, die beiden Motorradfahrer im Alter von 47 und 52 Jahren konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.