Aktuell Land

Zwei Menschen nach Unfall auf A8 in Lebensgefahr

Bei einem Zusammenstoß dreier Autos an der Autobahn 8 im Landkreis Göppingen sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schweben in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, prallte eine 21 Jahre alte Autofahrerin am Samstag an einer Kreuzung bei Mühlhausen im Täle mit einem 21-Jährigen zusammen, dessen Wagen gegen ein weiteres Auto geschleudert wurde.