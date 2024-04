Zwei Menschen mit Messer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Er soll bereits am Samstag, dem 20. April, zunächst einen Mann angepöbelt und einen anderen beleidigt haben, bevor er einen der Männer gegen den Kopf geschlagen haben soll. Den Angaben zufolge zog er außerdem ein Klappmesser und es kam zu einer Rangelei. Ein 23-Jähriger wurde dabei mit dem Messer an der Hand verletzt. Gegenüber einem 24-Jährigen soll er mit dem Messer ausgeholt und versucht haben, ihn so im Bereich von Hals und Kopf zu verletzen. Der Mann wurde leicht am Ohr verletzt. Die Männer nahmen dem Angreifer das Messer ab, woraufhin er flüchtete, wie es hieß. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm führten zu dem 32 Jahre alten Tatverdächtigen.

Pressemitteilung