Zwei Menschen bei Fastnachtsveranstaltung verletzt

Bei einer Fastnachtsveranstaltung im Landkreis Schwäbisch Hall sind zwei Menschen verletzt worden und es ist zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Stimmung bei der Veranstaltung sei gekippt, als verschiedene Gruppen gewaltbereiter Jugendlicher sich unter die Feiernden in Bühlertann gemischt hätten, berichtete die Polizei am Montag. Ein 33-Jähriger wurde vor der Halle, in der die Veranstaltung stattfand, zusammengeschlagen. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit weiteren Menschen in Richtung Ortskern.