Zwei Männer von Jugendlichen mit Pfefferspray attackiert

15 unbekannte Jugendliche sollen in Esslingen am Neckar zwei Männer mit Pfefferspray angegriffen haben. Die beiden Gruppen seien am Samstag in einen Streit geraten, der schließlich eskaliert sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Jugendlichen hätten gegen die beiden Männer im Alter von 30 und 31 Jahren ein Pfefferspray eingesetzt. Der 30-Jährige sei dann zu Boden gegangen und dort weiter geschlagen worden. Wie schwer die beiden Männer verletzt wurden, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Polizei ermittle gegen die Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den genaueren Hintergründen des Vorfalls.

Pressemitteilung