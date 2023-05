Aktuell Land

Zwei Männer sterben bei Absturz von Ultraleichtflugzeug

Nach einem Flugzeugabsturz mit zwei Toten in der Nähe von Karlsruhe dauern die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks an. Das Wrack des Kleinflugzeugs sollte noch im Laufe des Montags aus einem schwer zugänglichen Uferbereich eines Baggersees in der Nähe von Linkenheim-Hochstetten in Baden-Württemberg geborgen werden, teilte die Polizei mit.