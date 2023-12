Aktuell Land

Zwei Männer lebensgefährlich verletzt - auch durch Schuss

Bei einem Streit in Mannheim sind zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden - einer von ihnen durch einen Schuss. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, sollen ein 32-Jähriger und ein 28-Jähriger bereits am Freitag in Streit geraten sein. Dabei soll der Ältere ein Messer gezogen und mehrfach auf den Oberkörper seines Bekannten eingestochen haben. Außerdem soll ein Schuss gefallen sein, durch den der 32-Jährige schwer verletzt wurde. Woher die Schusswaffe kam und wer geschossen hat, ist bisher noch unklar.