Zwei Männer erleiden Stichverletzungen bei einem Streit

Bei einem Streit haben zwei Männer in Herrischried (Landkreis Waldshut) am Freitag Stichverletzungen erlitten. Bei einem 35-Jährigen waren diese so schwer, dass er in ein Krankenhaus geflogen werden musste, wie die Polizei mitteilte. Der andere Beteiligte, ein 41-Jähriger, wurde ambulant versorgt. Die beiden Männer kannten einander wohl. Der Tathergang war noch nicht bekannt.