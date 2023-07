Aktuell Land

Zwei Männer durch Messerstiche verletzt: Hintergründe unklar

Bei einem Streit in Karlsruhe sind zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Die Schwere ihrer Verletzungen war zunächst aber unklar, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Ein Rettungswagen brachte einen der Verletzten in ein Krankenhaus.