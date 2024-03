Aktuell Land

Zwei Männer bei Reparatur von Pellet-Tank verletzt

Zwei Männer haben in Mössingen (Landkreis Tübingen) vermutlich eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten, weil sie in den Pellet-Tank einer Heizungsanlage gestiegen sind. Ein 58-Jähriger wollte den unterirdischen Tank in seinem Garten am Samstagmittag reparieren, wurde dabei aber aufgrund des Sauerstoffmangels bewusstlos, teilte die Polizei am Sonntag mit.