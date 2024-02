Aktuell Land

Zwei Männer bei Bauarbeiten schwer verletzt

Bei Arbeiten auf einer Baustelle in Nellingen (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Bei der Entfernung von Verschalungen an einem Gebäude kippten zwei Elemente zur Seite. Einer der beiden Arbeiter sei unter einer 250 Kilogramm schweren Schalung begraben worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der andere habe noch ausweichen können, sei aber an der Hüfte verletzt worden. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.