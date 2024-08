In Mannheim sind zwei Menschen durch Schüsse aus einer Schreckschussswaffe leicht verletzt worden.

Bei einer Auseinandersetzung in Mannheim sind zwei Menschen durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe leicht verletzt worden. Eine Zivilstreife konnte einen Tatverdächtigen am Abend noch ganz in der Nähe festnehmen und die Schreckschusswaffe sicherstellen, wie die Polizei berichtete. Mehrere Zeugen hatten zuvor den Notruf gewählt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar, hieß es von der Polizei.