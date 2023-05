Aktuell Land

Zwei Kinder wegen abgelösten Autoanhängers verletzt

Zwei Kinder sind in Heidelberg wegen eines losgelösten Autoanhängers verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache koppelte sich Polizeiangaben zufolge der Hänger während der Fahrt von einem Auto ab und rauschte auf die Kinder zu. Sie waren mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die 11 und 12 Jahre alten Kinder erlitten Prellungen und Schürfwunden. Der Zwölfjährige brach sich außerdem einen Finger an der rechten Hand. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag.