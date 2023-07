Aktuell Land

Zwei Jungs sollen Explosion in Kanalisation ausgelöst haben

Zwei Jungs sollen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eine Explosion in einer Kanalisation ausgelöst haben. Ein Bewohner hatte einen Knall gehört und anschließend Rauch aus mehreren Gullydeckeln aufsteigen sehen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Offenbar hatten die Kinder Benzin in einen Gullydeckel gekippt und angezündet. Die Jungs wurden an ihre Eltern übergeben. Sie sollen die Tat später gegenüber der Polizei zugegeben haben. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückt. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Mittwoch niemand.