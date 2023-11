Aktuell Land

Zwei junge Männer nach blutigem Streit vor Losbude verhaftet

Nach einem blutigen Streit an einer Losbude auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart sind zwei junge Männer als Tatverdächtige festgenommen worden. Sie sollen Ende September zwei Angestellte der Bude mit einem Messer schwer verletzt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor sollen sie Lose aus einer Box genommen und herumgeworfen haben. Gegen die Beiden wurde Haftbefehl erlassen.