Zwei Jugendliche nach Raubdelikt in U-Haft

Weil sie gemeinsam in Berglen (Rems-Murr-Kreis) ein Raubdelikt begangen haben sollen, sitzen zwei Jugendliche jetzt in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, nahm die Polizei einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen bereits Mitte Juni im Zusammenhang mit einer anderen Tat fest. Den zweiten, 15-jährigen Tatverdächtigen nahmen sie am Dienstag fest. Das Amtsgericht Stuttgart erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen den 15-Jährigen.