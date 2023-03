Aktuell Land

Zwei Helferinnen bei Feuer im Hochhaus leicht verletzt

Wegen eines Feuers auf einem Hochhausbalkon in Rheinfelden (Kreis Lörrach) haben mehrere Hundert Menschen das Gebäude verlassen müssen. Wie viele von ihnen von den Einsatzkräften ins Freie gebracht wurden, war zunächst unklar. Es sei wohl unter anderen einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert sei, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. In dem Haus wohnen rund 250 Menschen.